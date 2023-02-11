Akşener: Yabancılara mülk satışı derhal yasaklanmalı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Hatay'da yaptığı konuşmada "Mutlaka ve mutlaka özellikle Hatay'dan başlayarak, bütün Türkiye'de şu an itibariyle toprak satışı ve mülk satışı yabancıya yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.

Ali Ekber ŞEN

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin yıktığı felaket bölgesinde, vatandaşların acılarına ortak olmaya devam ederken, Hatay’ın Antakya ilçesinde, açıklamalarda bulundu.

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ GİBİ ÇALIŞIYORUZ”

Akşener, “Depremin ilk saatlerinden milletvekili arkadaşlarımızı bölgelere dağıttık. Oradan gelen bilgiler ışığında, İYİ Partiyi büyük bir STK haline çevirerek, yardım organize ettik. Yani bir fiil, siyasi parti teşkilatı gibi değil, bildiğiniz bir büyük sivil toplum örgütü gibi yardım organize ettik. Sağadan gelen bilgileri de gerekli mercilere de, eksikleri de bildirerek çözülmesini sağladık” dedi.

“MUCİZELERİN GERÇEKLEŞMESİ SÖZKONUSU”

“Bu büyük bir yangın, bu yangının söndürülmesi lazım” diyen Akşener şöyle devam etti:

*Bu yangını söndürmek birinci önceliğimiz. Yangından mal kaçırmak söz konusu değil bizim için. Şehrin tümünü gezdik ve yıkıntıları gördük.

*Bize verilen bilgiler ve bizim gözlemlediğimiz neticeye göre, birincisi her bir enkazın üstünde, ister sivil, ister devlet görevlisi, isterse bir başka alandan gelen gönüllü iki kişiye oranın zimmetlendirilmesi lazım. Bu da devletin bilgisi dahilinde olmalı.

*İkincisi hala enkazlardan canlı çıkıyor. Arama kurtarma, dinleme faaliyetlerin bitirilmemesi lazım. Mucizelerin gerçekleşmesi söz konusu.

“SALGIN HASTALIĞA KARŞI KİREÇ ATILMALI”

*Biriken çöpler toplanamıyor ise derhal kireç atılması lazım. Kemirgenler türer. Aksi taktirde salgınlar başlar.

*Havai’de (Haiti’de) bu çöp nedeniyle oluşan salgın hastalıklarda 20 bin kişi hayatını kaybetti. Tuvalet mutlaka olmalı. Konteyner evlere de mutlaka geçilmesi gerek.

*Cenazelerin defini için kefene ihtiyaç var. Elbistan’da eksi 9’u gördüm. Çocuklar ve insanlar açısından ısınma ihtiyacı mutlaka karşılanmalı.

“ÇOCUKLAR ANNELERİYLE BİRLİKTE TAHLİYE EDİLMELİ”

*Çocuk ilaçlarına ihtiyaç var. Bazı bölgelerde ishal başladı. Onun için çocuklarımız anneleriyle mutlaka tahliye etmemiz gerekiyor. Evlerdeki değerli eşyaların muhafaza edilmesi gerekiyor.

*Deprem bölgesine asker ve polisin sevkiyatı yapılması lazım. Çünkü hem yağma ve hem güvenlik açısından çok önemli. 1999 depremini yaşamış bir siyasetçi ve o bölgenin bir insanı olarak söylüyorum.”

“TÜRKİYE’DE TOPRAK VE MÜLK SATIŞI YABANCIYA YASAKLANMALI”

Yabancılara mülk satışıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Akşener şunları söyledi:

*Mutlaka ve mutlaka özellikle Hatay’dan başlayarak, bütün Türkiye’de şuan itibariyle toprak satışı ve mülk satışı yabancıya yasaklanmalı. Bunun da takipçisi olacağız.

*Ne dediğimi Hataylılar anlıyor. Mutlaka yasaklanmalı. Onun dışında evet 10 bin lira iyi ama bunun da devamı lazım. İşlerinden oldu bir çok insan. Evlerin de derhal hangi süre içinde yapılacağı bildirilmesi lazım.

“ÇEŞİTLİ NEDENLERLE ÇOCUKLAR ÇALINIR”

*Tekrar söylüyorum; bir başka çocuk konusu, annesini, babasını kaybetmiş çocukları Allah rızası için devlete teslim edin.

*Depremde etkilenmemiş, dışarıda yaşayan ailelerin organizasyonları var. STK’ların organizasyonları var.

*Ama mutlaka onun başına devletin bir sosyal hizmetlisi konulmalı. Sonra amcası, dayısı, halası çıkar. DNA testi ile teslim edilir. Biz bunu Kocaeli’de yaşadık. Çeşitli nedenlerle çocuk çalınır.

*Organı için çalınır. Batılı, Amerikalı, Avrupalı başka ailelere evlat edinmek için satılır. Onun için çocuklar, çocuklar…”

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