Akşener’den Binali Yıldırım’a sert yanıt: Bu işten zararlı çıkarsınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum’da vatandaşlara seslendi. Akşener, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın, "Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” sözlerine sert tepki gösterdi.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener, Erzurum'da yağmur altında vatandaşlara seslendi.

“BU ÜLKEDE YAŞAYAN HERKES, BU ÜLKENİN BİRİNCİ SINIF, HAS EVLADIDIR”

AKP Genel Başkanvekili ve önceki Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın yaptığı, “Bu seçim işgalcilerle, İstiklal Harbi verenlerin arasında yapılan seçimdir” açıklamasını sert tepki gösteren Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Buraya gelirken, bazı şeylere çok üzüldüm. Bu ülkede Başbakanlık yapmış bir kişi ve yaşını başını almış bir kişi; Erzincan'da konuşurken, Sayın Binali Yıldırım'dan bahsediyorum… Bakın çok enteresan. Diyor ki, ‘Bu seçim işgalciler ile İstiklal Harbi verenler arasında yapılan bir seçimdir.' Ayıptır, günahtır.

*Bu ülkede yaşayan herkes, bu vatanın bütünlüğünden, birliğinden, milletin ferahından, refahından yana olan herkes; ayrılıkçılara karşı olan herkes bayrağın, toprağın, milletin birliğinden yana olan herkes; bu ülkenin birinci sınıf, has evladıdır.

*Biz seçimde bütün siyasi partiler ne yapar? Sizi dinler. 25 bin kayıtlı işsiz var, Erzurum'da. Ey Binali Yıldırım, onlara ne yapacaksın onu söyle.

“BU ÜLKENİN KAVGAYA İHTİYACI YOK”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sağanak yağmur altında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

*Bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülkenin çocuklarının umuda ihtiyacı var. Bu ülkenin gençlerinin işe ihtiyacı var. Adalete ihtiyacı var. Hukuka ihtiyacı var. İstihdama ihtiyacı var.

*Senelerdir iktidar bunlar. Bunları konuşmayalım diye, istiklal mücadelesi ilan etmiş arkadaşlar. Hadi oradan be. Şeker fabrikasının özelleştirilmesi sebebi ile pancar üreticileri ve fabrikada çalışan işçilerin özlük hakları ne oldu, Sayın Erdoğan?

*Ne oldu Recep Bey? Bir zamanlar doğunun Paris'i olan Erzurum, şu anda gelişmişlik sıralamasında, 81 il içinde 62. Sırada, ne oldu Recep Bey? 2004 yılında sözü verilen ve her seçim yapılacağı söylenen Pasinler Ovası'nda baraj neden hala yapılmadı? Çünkü zaten şuculuk buculuk üzerinden oy alıyorlar.

“İFTİRA ETTİLER, BENDEN ÖZÜR DİLENMEDİ…”

*Bir hanıma şöyle yaptım (eğilerek selam verdi), yere tükürdü. Ama üzerine baktım, bu soğuk havada incecik bir pardösü. Eminim dar gelirli bir vatandaşımız. İçim acıdı. Ama onun karşısında bana eminim kafir dediler. Eminim PKK'lı dediler. Bunları düzelteceğiz.

*Bunları biz beraber düzelteceğiz. Ben, yedi yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Bana ne dendi? Kadınlar sizlerin desteğinizi bekliyorum. Ne dediler? Kocamı aldattığımı iddia ettiler, iftira ettiler.

*Erzurumlu için bu ne demektir. Erzurumlu için katli vacip demektir, doğru mu? Bunu dediler ve benden özür dilenmedi. Evet, namussuzluktur. Ama Cenabı Hak, bakın göreceksiniz nasıl cezalandıracak. Cenabı Hak sizleri; bu harami düzeni, bu hırsızlık, bu yolsuzluk düzenini yıkmak için vesile kıldı.

“KUL HAKKI YİYENLERİN TAMAMININ ELİNİ KIRMAZSAM NAMERDİM”

*Allah'ım harama bugüne kadar el uzatmam, şayet uzatırsam hem kanım kurusun, hem canım gitsin. Ama size söz, o haram el uzatanların, sizin hakkınızı alanların, kul hakkı yiyenlerin tamamının elini kırmazsam namerdim.

*Bizi birbirimize düşürmek isteyenler var. 45 bin Erzurumluya iş bulmak bizim görevimiz. 100 bin öğretmeni anında tayinini yapmak bizim görevimiz. Staj mağdurlarının haklarını yerine getirmek, onların hak kayıplarını gidermek bizim görevimiz.

*Tarımda çalışan gençlerin Bağ-Kur ve SGK primlerini ödemek bizim görevimiz. Çobanlık yapan kardeşlerimizin, SSK ya da Bağ-Kur'unu ödemek bizim görevimiz.

“8 MİLYAR DOLARLIK LİRALIK ET İTHALATI VAR”

*Erzurumlu yanıyor, dışarıdan Sırbistan kazanıyor, siz ağlıyorsunuz. 8 milyar dolarlık liralık et ithalatı var. Hepsini beraber çözeceğiz. Biz ne yapacağız? Köylerdeki su sayaçları kaldırılacak. Erzurum'da doğal gaz indirimi kullanılacak.

*Erzurum Havalimanı bölge havalimanı olacak. 20 yıldır söz verilen ama başlamayan, Alvar Barajı'nı biz yapacağız. Mülakatlar kaldırılacak. Erzurumspor için kapasitesi yüksek kapalı stadyum yapılacak.

“SAYIN KILIÇDAROĞLU 13. CUMHURBAŞKANI, MERAL AKŞENER BAŞBAKAN”

*Bu arkadaşlar T.C.'yi kaldırdılar ya, her yere T.C. yazılacak. Ve ne mutlu Türküm diyene. Ölünceye kadar bunu demeye söz mü? Duy Recep Bey, duy. 14 Mayıs'ta hayırlısı ile kendisini emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı, Meral Akşener Başbakan, İYİ Parti birinci parti olacak.

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