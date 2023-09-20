Akşener’den çok sert mülteci açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Her geçen gün büyüyen sığınmacı meselesi Türk Milleti’nin ortak kaygısı ve hassasiyetidir. Şunu unutmayın ki; Türk Milleti’nin demografik geleceği söz konusu olduğunda, milletini seven hiçbir evladımız bu gidişata sessiz kalmaz ve kalmayacaktır” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sığınmacı krizine dikkat çeken Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Her geçen gün büyüyen sığınmacı meselesi Türk Milleti'nin ortak kaygısı ve hassasiyetidir.

*Sürekli yaptığınız gibi insanlarımızın haklı tepkisini bastırarak, konuyu gündeme taşıyanları susturarak, tutuklayarak sorunu çözemezsiniz.

“BU GİDİŞATA…”

*Zaten çözmek gibi bir niyetiniz olmadığını da milletimiz artık çok iyi biliyor!

*Şunu unutmayın ki; Türk Milleti'nin demografik geleceği söz konusu olduğunda, milletini seven hiçbir evladımız bu gidişata sessiz kalmaz ve kalmayacaktır.

İlginizi Çekebilir Hediyeyi gören Akşener'den ilginç yorum