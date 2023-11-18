Meral Akşener: Kanıtlanırsa istifa ederim

Meral Akşener, Şile'deki istişare toplantısında açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri, partisindeki istifalar ve ittifak gündemine ilişkin konuştu.

Hakan KAYA

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile’de düzenlenen istişare toplantısının açılışında konuştu.

Partisinden ayrılan milletvekillerine sitem eden Akşener, ayrılan isimlerin HDP’yi öne sürmesine ilişkin “Vekil seçilirken bir sorununuz yoktu” ifadesini kullandı.

“Benim ve oğlumun hesapları gayrı resmi kontrol edildi. Bu doğru” diyen Akşener, “Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım” dedi.

Partisinde yaşanan istifalara ilişkin konuşan Akşener, 8 kişinin partisinden istifa ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımızın hakkında onları inceltecek tek cümle etmemeye gayret ettim. Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir şekilde bizi HDP ile eşgüdüm haline getirerek gitti.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLİRKEN BİR SORUN YOKTU…

Ama ilginç olanı şu; ya arkadaş, siz 2018'de CHP'ye yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakın içinde birinci, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım.

Milletvekili seçilirken hiç HDP ile ilgili her hangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı, sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız varmış gibi… her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattığı seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadım.

Bu kişilerden biri MHP'ye gitti. ‘Gördüğüm lüzum üzerine' diyerek… üç arkadaş AK Parti'ye gitti, diğer arkadaş hiçbir yere gitmedi. Bir arkadaşımız da parti kurdu, bir arkadaşımız da seçime yakın gitti. Onun niye gittiği hakkında HDP üzerinden konuşmakla beraber halen bir fikrim yok. Bu çerçevede benim hayata, siyasete bakışım insanların durumuna, tutumuna saygı göstermektir. Dolayısıyla bu saygıyı karşı tarafın da size göstermesi gerekir. Bize derken seçmenine göstermesi gerekir. Bunların her biri izaha muhtaç işlerdir.”

AYRINTILAR GELİYOR…

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