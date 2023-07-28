Akşener’den suç duyurusuna tepki: Tekrar tehdit ediyorum… Bakalım ne yapacaklar
İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş’a saldıran müezzine yönelik sözleri nedeniyle Mil-Diyanet Sen'in hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim. Güzel. Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar" dedi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Isparta’da Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna’yı makamında ziyaret etti.
“BAKALIM NE YAPACAKLAR”
Tuna’nın makam odasına konuşan Akşener, İYİ Parti Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş'a saldıran müezzine yönelik sözleri nedeniyle Mil-Diyanet Sen’in hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin, “Kereste gibi bir erkeği tehdit etmişim. Güzel. Şimdi tekrar tehdit ediyorum. Bakalım ne yapacaklar” ifadelerini kullandı.
Ziyaret sonrası ilçe esnafının dertlerini de dinleyen Akşener, bir hamamın da açılışını gerçekleştirdi.