Akşener’in otobüsünün yolun kesen genç böyle yalvardı: Başkanım bizi kurtarın

Partisinin il kongresi için Şanlıurfa’ya giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in otobüsünün yolunu kesen bir genç, “Başkanım bizi kurtarın” diye yalvardı.

Ahmet KAYA

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Diyarbakır kongresi ve bu ildeki temaslarının ardından kara yoluyla Şanlıurfa'ya giden Akşener, havaalanından kalacağı otele geçerken yolu birçok yerde kesildi.

Yanında bir süre önce AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte vatandaşları selamlayan Meral Akşener'in bulunduğu otobüsün yolu partililer tarafından sık sık kesildi.

“BİZİ KURTARIN”

İYİ Parti otobüsünün yolunu kesen bir genç cama yanaşarak, “Başkanım bizi kurtarın. Kurtarın” diye bağırdı. Akşener de gence, “Beraber kurtaracağız, beraber kurtulacağız” dedi.

Bunun üzerine genç “İnşallah” yanıtını verdi. Bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı, “Birlikte kurtaracağız. Birlikte kurtulacağız” şeklinde devam edince, genç, “Lütfen bak, lütfen bak” dedi. Akşener, bu görüntüleri WhatsApp durumunda da paylaştı.

“FAKIBABA, FAKIBABA”

Yol boyu parti otobüsünün peşinden koşan çocuklar da Akşener'in yanındaki Genel Başkan Baş Danışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklar otobüse, “Fakıbaba, Fakıbaba” diye bağırdı. Fakıbaba da çocuklara el sallayarak karışılık verdi. Bu ilgiye Merl Akşener de kayıtsız kalamadı ve, “Bak Fakıbaba diyorlar. Harika yaa” dedi. Akşener'in kaldığı otelin önünde toplanan çok sayıda partili de müzik eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu.

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