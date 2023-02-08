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AKUT, ülke çapındaki tüm ekipleriyle deprem bölgesinde

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede ekip ve gönüllü sayısının artırıldığını, çalışmaların, ülke çapındaki tüm ekiplerin katılımıyla yürütüldüğünü açıkladı.

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AKUT, ülke çapındaki tüm ekipleriyle deprem bölgesinde

Derneğin yazılı açıklamasına göre, depremin ilk anından itibaren hızla koordine olan AKUT, 30 ekip ve 639 gönüllüsüyle deprem bölgesinde operasyonlarını sürdürüyor.

4 arama köpeğiyle desteklenen çalışmalarda 78’i canlı, 33’ü cansız olmak üzere 111 kişi AKUT ekiplerince enkazdan çıkarıldı.

AKUT, tüm ülke çapındaki ekipleriyle deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

BEYKOZ BELEDİYESİ, 39 TIRLIK İNSANİ YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ

Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine 39 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.

Beykoz Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, 29 iş makinesi ve 113 personelle görev yaptıkları Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde enkaz altında kalan 4 ü çocuk 7 kişiyi kurtardı.

Afetzedelerin yemek ihtiyacı için bölgede bulunan mobil araçtan da sıcak çorba dağıtımı yapılıyor. (AA)

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