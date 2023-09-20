Alacak verecek kavgası: 2 ölü
Hatay'ın Antakya ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi öldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşanan kavga, Karlısu Mahallesi’nde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, çay bahçesinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada, T.C., M.K. ve M.G., ellerindeki tabancayla A.K. ve A.Y’ye ateş açtı. A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, A.K. ağır yaralandı. A.K., kaldırıldığı Kocaeli Konteyner Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sonucu M.K. ve M.G. yakalandı. T.C.’nin yakalanması için çalışma yürütülüyor. (AA)