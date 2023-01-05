Alaçatı Yat Limanı tesisi kiraya verilecek
Çeşme Belediye Başkanlığı, Alaçatı Yat Limanı tesisini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince, tesisten elde edilecek gayrisafi gelirin yüzde 20’si muhammen bedelle ve 10 yıl süre ile kiraya verecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Teklifler gayrisafi gelirin yüzde 20'sinin artırılması şeklinde verilecek. İlk bir yıl için ödenecek kira 7.000.000,00 Türk Lirasının altında olamayacak. İhale 19 Ocak 2023 tarihinde Çeşme Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.