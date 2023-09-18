Alanya’daki yangın 23 saat sonra söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Antalya’nın Alanya ilçesinde Dim Barajı yakınlarında dün saat 12.00’de başlayan orman yangını bugün sabah saatlerinde söndürüldü.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Antalya’nın Alanya ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı” dedi.
Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangın 190 hektarlık alanda etkili olmuş, alevlere 10 uçak, 22 helikopter, 72 arazöz ve iş makinesi ile 500’ün üzerinde personelle müdahale edilmişti.