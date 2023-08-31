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Alçı yüklü kamyon dehşeti: 7 yaralı

İstanbul'da kontrolünü kaybeden alçı yüklü kamyon üç otomobile çarptı. Kazada ikisi ağır olmak üzere yedi kişi yaralandı.

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Alçı yüklü kamyon dehşeti: 7 yaralı

Kaza, Beykoz sınırlarındaki Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Alçı yüklü kamyon üç otomobile çarptıktan sonra sürüklendi ve kamyonun kasası devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ikisi ağır olmak üzere yedi kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kiremitdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Etrafa saçılan alçı, uzun süren çalışmalar sonucu temizlendi.

Görgü tanıkları, kamyonun yukarıdan aşağıya doğru sürüklediğini belirtti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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