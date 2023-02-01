Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi için ek ödeme kararı

Sözleşmeli statüde istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi için ek ödeme kararı alındı.

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1 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karara göre Alevi Bektaşi Cemevi Önderine ek ödeme yapılacak.

9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile pozisyon unvanları ve asgari nitelikler de belirlenmişti.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak ‘Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi’ ile ‘Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı’ unvanlarında sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

Alevi-Bektaşi Cemevi Önderi'nin Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş olması veya cemevlerinde erkan hizmeti yürütülmesinde bulunmuş olması gerekiyor.

Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre istihdam edilecek Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı kadrosu için de Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olması ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunması şartı aranıyor.