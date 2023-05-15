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Ali Babacan: Sandıkları terk etmeyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz” dedi.

Yayınlanma: 00:18 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Ali Babacan: Sandıkları terk etmeyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından seçmenlerden sandığa sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

“HEP BERABER BÜYÜK BİR DEMOKRASİ HİKAYESİ YAZIYORUZ”

Babacan paylaşımında şunları belirtti:

* “Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız.

* Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz.

* İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin.”

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