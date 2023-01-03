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Ali Babacan’dan Erdoğan’a yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ekonomiye yönelik sözlerine Twitter hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Yayınlanma: 20:12 - 03 Ocak 2023 Güncellenme:
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Ali Babacan’dan Erdoğan’a yanıt

Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen'in bugün Ankara'da düzenlediği ‘Şözleşmeliye Kadro Şenliği'nde yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik söylediği sözlere, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Babacan, paylaşımda şunları kaydetti:

* “Sayın Erdoğan, tek imzayla yönettiği ekonomiyi batırınca yine bizim dönemdeki başarılarla övünüyor.

* Rahat olsun. Krizden çıkış planı yine bizim elimizde. Kendisinin birkaç ay sonra bize devredeceği borçları da kapatacağız.”

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