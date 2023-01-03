Ali Babacan’dan Erdoğan’a yanıt
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ekonomiye yönelik sözlerine Twitter hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Memur-Sen'in bugün Ankara'da düzenlediği ‘Şözleşmeliye Kadro Şenliği'nde yaptığı konuşmada ekonomiye yönelik söylediği sözlere, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Babacan, paylaşımda şunları kaydetti:
* “Sayın Erdoğan, tek imzayla yönettiği ekonomiyi batırınca yine bizim dönemdeki başarılarla övünüyor.
* Rahat olsun. Krizden çıkış planı yine bizim elimizde. Kendisinin birkaç ay sonra bize devredeceği borçları da kapatacağız.”