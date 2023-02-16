Ali Babacan’dan seçim tarihi açıklaması: Kimse basit hesaplara girmesin

Seçim tarihi tartışmasıyla ilgili konuşan DEVA Partisi lideri Babacan, "Bu kadar teknolojinin ilerlediği bir dönemde, bu kadar adrese kayıtlı nüfus sisteminin olduğu bir ülkede neyin bahanesini arıyorsunuz? Kimse günlük basit hesaplara girmesin. Anayasa çok açıktır" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, video konferans yoluyla katıldığı Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

“ANAYASANIN HÜKÜMLERİ HARFİYEN YERİNE GELMELİDİR”

Seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Babacan, şöyle konuştu:

* “Seçimi konuşmanın zamanı değil diyorlar. Bu söylem tehlikeli bir söylem. Bu söylem bir süre sonra ‘Seçimin zamanı değil' diyebilirler. Asla!

* Anayasa hükümleri bu konuda çok açık. Bu ülke öyle bir ülke ki Kurtuluş Savaşı ortasında TBMM'yi açık tutan topraklar burası… Bir yandan savaş varken bir yandan meclis karar alıyordu. Bu topraklarda 100 sene önce bunlar başarılmış.

* Bu kadar teknolojinin ilerlediği bir dönemde, bu kadar adrese kayıtlı nüfus sisteminin olduğu bir ülkede neyin bahanesini arıyorsunuz? Kurtuluş Savaşı'nın ortasından meclisi çalıştıran bu ülke, böyle bir afet zamanında ne hukuktan ne anayasadan sapmalı.

* Kimse günlük basit hesaplara girmesin. Anayasa çok açıktır. Anayasanın hükümleri harfiyen yerine gelmelidir.”

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