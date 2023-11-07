Ali Babacan’ı yalnız bırakmadılar

DEVA lideri Ali Babacan'ın babasının cenazesine çok sayıda siyasetçi katıldı.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın önceki gün 85 yaşında hayatını kaybeden babası Hilmi Babacan'ın cenazesi, siyasi parti liderlerini de bir araya getirdi.

Toptan tekstil ticaretinin önemli isimlerinden biri olan ve Ankara Ulus'taki Çıkrıkçılar yokuşunda bulunan mağazasıyla tanınan Hilmi Babacan için Hacı Bayram Camiinde tören düzenlendi.

Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DP lideri Gültekin Uysal, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Ensar Aytekin, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu, AYM eski Başkanı Haşim Kılıç da katıldı.

Tören öncesi Gül ile Kılıçdaroğlu sohbet etti. Gül, CHP'nin kurultayı ve yeni genel başkanının hayırlı olmasını diledi. Diğer lider ve siyasiler de Kılıçdaroğlu'na yeni dönemde başarı dilediler. Babacan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.