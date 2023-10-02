Ali Erbaş: Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız…

Zırhlı Mercedes'e binen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Dünya malı dünyada kalır. Ama, dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız, unutulmazsınız" dedi.

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35.9 milyar liralık dev bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşı vergi ve zam yüküne boğan 1.1 trilyon liralık ek bütçeden de 276 milyon lira aldı.

Mercedes marka zırhlı makam aracına binen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi programa katılmak için dün Trabzon’a gitti. Havalimanında Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Erbaş, Çaykaralı Hacı Hasan Efendi Külliyesi’nin açılışına katıldı. Ardından Akçaabat ilçesinde yer alan Trabzon Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Cami ve Gençlik Merkezi’nin açılışını yaptı.

‘AMACIMIZ SEVAP HANEMİZİ DOLDURMAK”

Burada bir konuşma yapan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

– Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir bizim sevap hanemizi doldurmak. Allah rızasına ulaşmak. Dünya malı dünyada kalır. Ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız. Hacı Hasan Efendiler gibi işte burada deminden beri ismi anılan, ahirete irtihal etmiş olan onlarca yüzlerce insanlar gibi hep anılırsınız.

– Ölmek istemiyorsanız, ölmez bir eser bırakınız atasözü var ya işte o da bizim ayetlerden, hadislerden öğrendiğimiz o anlayışa dayanan bir atasözüdür. İnşallah bizlerde öldükten sonra nice yıllar anılacak hayırlar yaparız.

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