Ali Erbaş: Üniversite camilerimizin varlığı büyük imkandır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din görevlilerinin üniversitelerdeki camilerde önemli görev yerine getirdiklerini belirterek, "Üniversite camilerimizin varlığı, şüphesiz üniversitelerimiz için büyük bir imkandır" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Denizli’de düzenlediği ‘Üniversite Camilerinde Görev Yapan Din Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri’ne videokonferansla katıldı.

REHBERLİK ETME FIRSATIMIZ VAR

Erbaş, din görevlilerinin üniversitelerdeki camilerde önemli görevi yerine getirdiklerini belirterek, “Bir eğitim alanının içerisindesiniz ve çevrenizdekilerin tamamı genç ve eğitim düzeyi yüksek insanlardan oluşuyor. Üniversite camilerimizin varlığı, şüphesiz üniversitelerimiz için büyük bir imkandır. Aynı zamanda bizim için, görevlilerimiz için din hizmetleri için de büyük bir imkan ve nimettir. On binlerce gencimizin bulunduğu bir mekanda din hizmeti sunma ve onlara rehberlik etme fırsatımız var” dedi.

Ali Erbaş, gençlerin, bir milletin geleceği olduğunu vurgulayarak “Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız gençlerimizdir. Bunun için başkanlık olarak gençlerimize yönelik hizmetlerimize özel bir önem veriyoruz. Sizler de bu önemli hizmet için seçilmiş kardeşlerimizsiniz. Gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da millet olarak geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır” diye konuştu. (DHA)

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