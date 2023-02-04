Ali Koç’un kaza geçiren oğlu ameliyat oldu
Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, kayak yaparken el bileğini kırdı. 15 yaşındaki Koç, dün ameliyat edildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç sömestr tatili için gittiği Fransa’da kaza geçirmişti.
Kayak yaparken düşen ve sağ el bileği kırılan Kerim Rahmi Koç, özel uçakla İstanbul’a getirilip ailesine ait Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı.
Tetkiklerin ardından ameliyat edilen Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ali Koç da 2016 yılında gittikleri sömestr tatili sırasında Fransa Courchevel’deki kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı.
KERİM RAHMİ KOÇ KİMDİR?
Kerim Rahmi Koç 12 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Ali Yıldırım Koç ile Annesi Nevbahar Koç’un ikinci çocuğudur. Leyla Sadberk Koç isminde kız kardeşi vardır. Koç Okulu orta kısmında öğrenimini sürdürmektedir.