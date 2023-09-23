Ali Öztunç: Başka partiler CHP’yi dizayn etmeye çalışıyor

CHP Ankara İl Başkanlığı kongresinde konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Daha düne kadar beraber yan yana oturduğumuz ortaklık yaptığımız bazı isimler, CHP'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunlara CHP'liler izin vermezler, vermeyecekler" dedi.

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Atatürk Spor Salonu’ndan gerçekleşen CHP Ankara İl Başkanlığı olağan kongresine CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen ve partililer katıldı.

Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın yeniden aday olmadığı kongrede Ümit Erkol ve Sercan Çığgın il başkanlığı için yarıştı.

ÖZTUNÇ: FİTNEYE, FESADA İZİN VERMEYİN

Akıllı’nın açılış konuşması ile başlayan kongrede, daha sonra Divan Başkanlığı seçimi yapıldı.

Divan başkanlığına oy birliğiyle, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi.

Öztunç, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

*”Ekonomi bitmiş, insanlar geçinebilmek için çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Evet, CHP de zor günlerden geçiyor. Ama CHP zor günlerin partisidir. CHP, bu devleti kuran partidir. CHP, kendisine kurulan tuzakları da aşacaktır.

* Son günlerde dışarıdan CHP’yi dizayn etmek isteyenler var, parti dışından, başka partilerden. Daha düne kadar beraber, yan yana oturduğumuz, ortaklık yaptığımız bazı isimler, CHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunlara CHP’liler izin vermezler, vermeyecekler. Bizler, CHP’nin evlatları, CHP’liler var oldukça bu partiyi dışardan dizayna izin vermeyeceğiz.

* Tartışabiliriz, konuşabiliriz, kendi aramızda bir yarış içerisinde olabiliriz ama hiçbir parmağın gelip partimizi karıştırmasına izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Sizden bir kardeşiniz olarak ricam, 47 yıl sonra Kahramanmaraş’ta 2 milletvekilini örgütüyle çıkarmış bir kardeşiniz olarak ricam; fitne, fesada izin vermeyin. Fitneye, fesada kim geliyorsa onu da dışlayalım partiden hep beraber.”

YAVAŞ: HAYALİ PROJELERDEN UZAK DURDUK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kimseyi ayırmadan, hangi bölgenin ne kadar oy verdiğini hesaplamadan Ankara’ya hizmet etme fırsatı bulduklarını söyleyerek, “Tıpkı 100 yıl önce Cumhuriyetimizin başkentinde her kesimden insanın bir araya gelerek ortaya koyduğu irade gibi biz de her kesimi kucakladık, herkese eşit mesafede adaletli ve özverili çalıştık. Hayali projelerden uzak durduk; esnafın, çiftçinin, öğrencinin, dezavantajlı grupların yanında yer aldık” dedi.

‘OTOBÜSLERİ BİZE SATIN, BAŞKA İŞ YAPIN’

Yavaş, özel halk otobüslerinin 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz almama kararına da değinerek, “Özel halk otobüsleri 15 Ekim’de ücretsiz ve 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet etmeyecekleri belirtmişlerdi. Şimdi bu tarihi ileri çektiler. Halk otobüslerinden gelen şikayetler o kadar çok ki. Yazları akaryakıtları gidecek diye klimaları açmazlar, istedikleri durakta durur, istemedikleri durakta durmazlar. Bazen ‘yolcu az’ diye sefere çıkmazlar. Kendilerine gerekli cezai işlemleri uyguladık. Ya kanuna ve yapılan sözleşmeye uyacaksınız ya da otobüslerin tamamını bize satın, gidin başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeye kimsenin hakkı yok” ifadelerine yer verdi. (DHA)

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