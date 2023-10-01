Ali Yerlikaya’dan büyük harflerle kırmızı ünlemli mesaj…
Ankara'daki terör saldırısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ankara’da sabah saatlerinde düzenlenen terör saldırısında iki terörist öldü, iki polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaşımı dikkati çekti.
“İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde meydana gelen HAİN TERÖR SALDIRI GİRİŞİMİNDE yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ın tedavileri devam etmektedir. Çok şükür hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. TERÖRLE, ONLARIN İŞ BİRLİKÇİLERİYLE, ZEHİR TACİRLERİYLE, ÇETELERLE, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR!”