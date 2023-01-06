Alibeyköy Barajı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi, açıklamalar iç rahatlattı

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Alibeyköy barajı ise yüzde 18.29 ile son 10 yılın en düşük oranında. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "Endişelenecek bir şey yok. İstanbul, önümüzdeki yıllarda kuraklık periyotlarında bile su sıkıntısı yaşamayacak" dedi.

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İstanbul’da kurak geçen sonbahar aylarının ardından Aralık ayında da yağış miktarının az olması nedeniyle İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32.25 olarak kayıtlara geçti.

Toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküp olan barajlarda 280 milyon metreküp su kaldı. Bu oran son 10 yılın en düşük ikinci doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 48.02 olarak ölçülen İstanbul’un barajlarında doluluk oranı, büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile yüzde 35.44 olarak kayıtlara geçmişti.

ALİBEYKÖY BARAJI ADETA KURUDU

İstanbul barajlarından kuraklıktan en fazla etkilenen ise Alibeyköy barajı oldu. İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 18.29 olarak kayıtlara geçti. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri.

Alibeyköy barajında 2019 yılı ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı. Alibeyköy barajında düşen su seviyesi nedeniyle baraj kapaklarının olduğu bölüm tamamen kurudu. Su seviyesinin ölçülmesi için yapılan beton kule ise tamamen açıkta kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü tarihi su kemerlerinin olduğu bölümlerde ise sudan eser yok. Kuruyan bu bölümlerde çok sayıda otomobil lastik izi dikkat çekti. Bölgedeki değişim havada görüntülendi.

İKİ BARAJ YÜZDE 10’UN ALTINA İNDİ

İstanbul’un diğer barajlarında da durum çok farklı değil. İstanbul’da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 4.9 ile Papuçdere barajı oldu. Bu barajın hemen yakının da bulunan Kazandere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 7.06. İstanbul’un doluluk oranı en yüksek barajı ise yüzde 38.96 ile Terkos oldu.

“HİÇ YAĞMUR YAĞMAYACAK DİYE BİR DURUM OLAMAZ BU KIYAMET SENARYOSU OLUR”

Doluluk oranlarını değerlendiren İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz “İstanbul’un su seviyeleri şu anda bizi endişeye sevk edecek durumda değil. Aynı zamanda İstanbul, önümüzdeki yıllarda kuraklık periyotlarında bile su sıkıntısı yaşamayacak. Bizim baraj rezervlerimiz yağmurun geç kaldığı dönemlerde bizi idare edecek durumda.

Istırancalar’dan, Melen’den, Yeşilçay’dan, Ömerli ve Darlık’tan su alabiliyoruz. Ayın 10’undan sonra hava sıcaklıkları düşmesi tahmin ediliyor. Soğumaya bağlı olarak da yağış, mevsim normallerine yaklaşacak diye bekliyoruz. Hiç yağmur yağmayacak diye bir durum olamaz bu kıyamet senaryosu dediğimiz bir şey olur” dedi.

“ALİBEYKÖY BARAJI’NI YILLARCA AYLARCA ÇALIŞTIRMADIĞIMIZ DÖNEMLER DE OLDU”

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz “Şu anda suyu açısından endişe verici bir durum yok. Yaklaşık 2 milyon metreküp suyu bu kurak dönemde bile dış kaynaklardan temin ediyoruz. 15 günde bir aylık simülasyonlarımız oluyor en son gelen Ocak simülasyonunda minimum 20 yıl öncesinin yağış verileriyle bile bizim seneye ocak ayında beklentimiz yüzde 20 seviyesi, yani bitmesi söz konusu değil. Alibey Barajı 30 milyon metreküp beklentimizin olduğu küçük barajlardan biri.

Alibeyköy Barajı’nda içinde su olduğu zaman, Alibeyköy’ü biz sezon öncesi bitirmeye çalışırız. Alibeyköy’ü yıllarca, aylarca çalıştırmadığımız dönemler de oldu. Alibeyköy’den yılda 30 milyon metreküp su alırız ki yılda, ki biz 1 milyar 100 milyon metreküp su işletiyoruz. Alibeyköy Barajı’na bakarak herhangi bir tahminde bulunmak uygun değil” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN SUYUYLA İLGİLİ B PLANIMIZ DA C PLANIMIZ DA VAR”

Solmaz “İstanbul’un suyuyla ilgili B planımız da var C planımız da var. B planı; Deniz suyundan elde edilebilir mi? Deniz suyundan içme suyu elde edilir ama deniz suyuna girdiğiniz zaman maliyet probleminin yanında başka problemler de var.

Türkiye’nin bulunduğu enlemlerde hiçbir deniz suyundan içme suyu elde eden ülke göremezsiniz. İstanbul’a denizden su elde etmeye gerek yok, bunun getireceği çevresel problem de var. Böyle bir şey düşünmüyoruz ama fizibilite hazırlıklarımız var. Nüfus tahminlerine bakarak ana planımız Melen suyuna alternatif olabilecek, Mudurnu suyu dediğimiz yine uzak bölgelerden çalışmalarımız var.

Uzun yıllardır planımız olan Meriç’ten su getirmek gibi de projelerimiz var, bunlarla ilgili fizibilite çalışmalarımız da var. Dediğim gibi kısa vadede ki bu da 25-30 yıldır, İstanbul için kuraklık ön görmüyoruz” dedi.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Alibeyköy Barajı: Yüzde 18.04

Büyükçekmece : Yüzde 35.65

Darlık : Yüzde 28.09

Elmalı : Yüzde 31.95

Istrancalar : Yüzde 36.44

Kazandere : Yüzde 7.53

Ömerli : Yüzde 35.96

Papuçdere : Yüzde 4.72

Sazlıdere : Yüzde 37.46

Terkos : Yüzde 38.96

(DHA)