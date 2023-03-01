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Alibeyköy Barajı’nda su çekildi, ortaya çıkanlar şaşırttı

İstanbul Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçalarının yanı sıra otomobil ortaya çıktı. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilirken polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Yayınlanma: 18:45 - 01 Mart 2023 Güncellenme:
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Sultangazi’de bulunan Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı.

OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI

Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı.

Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kayıt yapan kişinin ‘Arabanın tekerleklerini çaldılar’ dediği de duyuldu.

Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti. (DHA)

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