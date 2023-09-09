Alkollü sürücü, aracını polisin üzerine sürdü: O anlar kamerada
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı alkol denetiminde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobilini polisin üzerine sürdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şans eseri yaralanan olmadı.
Muğla Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde sürücülere alkol denetimi yapıyordu. Bu sırada, ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, aracını trafik polisi M.İ.’nin üzerine sürüp, hızla kaçtı.
Trafik polisi şans eseri yara almadan kurtulurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis, plakadan adresini tespit ettiği otomobil sürücüsü M.K.’yı (37) yakaladı. M.K., ifadesinde, alkollü olduğu için panik yaptığını, uygulamadan kaçtığını ve pişman olduğunu söyledi.
M.K.’ya cezai işlem uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)