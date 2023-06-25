Almanya diye Moskova’ya indi, neye uğradığını şaşırdı

Antalya’da 10 günlük tatilin ardından Münih’e gitmek için havalimanına gelen 79 yaşındaki Monika Nürnberg adlı emekli turist, soluğu Moskova’da aldı.

İsmail AKIN

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Monika Nürnberg (79) adlı emekli turist, Antalya'da geçirdiği 10 günlük tatilin ardından Münih'e gitmek için havaalanına geldi. Ancak kapı numaralarının değişmesiyle birlikte yanlışlıkla Moskova uçağına binen turist, Rusya’nın başkenti Moskova'da indi.

Alman Bild Gazetesi’nin “Antalya’da kahvaltı, Moskova’da öğle yemeği, İstanbul’da akşam yemeği” başlığıyla duyurduğu haberde, bir yaşlı kadının Münih’e dönüş yolculuğunun tam bir kabusa dönüştüğünü belirtti.

BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADI

Habere göre, 79 yaşındaki Monika Nürnberg adlı emekli turist, 10 gün süren bir tatilden sonra Antalya Havalimanı’na dönüş için geldi. Ancak kapı numaralarının değişmesiyle birlikte yanlışlıkla Moskova uçağına binen turist, Rusya’nın başkentine vardığında büyük bir şok yaşadı.

30 SAATLİK YOLCULUK

Moskova’ya varışından sonra, Münih’e dönüş yapmak için birkaç saat beklemek zorunda kalan Nürnberg, ardından İstanbul Havalimanı’nda aktarma yapmak üzere tüm geceyi bekleme salonunda geçirdi. Ertesi sabah İstanbul’dan nihayet Münih’e uçabilen turist, toplamda 30 saatlik bir süre sonunda evine dönebildi.

TAZMİNAT TALEP EDECEK

Bu olayın ardından yaşadığı uçuş kabusu ve maddi kayıplar nedeniyle Türk Hava Yolları’ndan tazminat talep etmeye hazırlanan Nürnberg, ayrıca kayıtlı olmadığı bir uçağa binebilmesine nasıl izin verildiği konusunda açıklama beklemediğini söyledi.

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