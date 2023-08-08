Almanya’da işsiz Türk aileye 3 bin Euro maaş

Berlin yardıma muhtaç olanlara verilen ücretleri artırdı. Üç çocuklu, işsiz bir ailenin aldığı aylık yardım 3 bin Euro’ya çıktı. Buna eğitim ve vergi ödemeleri eklenebiliyor.

Ali GÜLEN

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ALMANYA'da ‘halk parası' olarak da adlandırılan sosyal yardımların miktarı artırıldı. 1 Temmuz'dan itibaren her bir ebeveyn başına 451 Euro, 14-17 yaş arasındaki çocuk için 420 Euro, 6-13 yaş arası çocuk için 348 Euro, 0-5 yaş arasındaki çocuk için 318 Euro ödeniyor. Ailenin kirasını, ısınma ve diğer yan giderlerini yine devlet ödüyor.

TEK KİŞİ 2 BİN EURO

Böylece üç çocuklu bir aileye ödenen para ek yardımlarla birlikte 3 bin 10 Euro'ya ulaşıyor. Ayrıca radyo-tv vergisi, eğitim masrafları da bu miktara eklenebiliyor. Yalnız yaşayan bir kişi için de 502 Euro temel aylık var. Yine kira, eğitim, vergi gibi ek ödemelerle birlikte tek kişinin aylık aldığı miktar da 2 bin Euro'yu bulabiliyor.

Yardım alanların yarısı yabancı

Sadeece Alman vatandaşları değil, Almanya'da yasal yollarla yaşayıp sosyal yardıma muhtaç olan herkes ‘halk parası'ndan faydalanabiliyor. Türkler, iltica hakkını elde edenler ya da oturma iznine sahip olanlar da yararlanıyor. 83 milyonluk Almanya'da 5.5 milyon kişi bu yardımları alıyor ve bunların 200 bin 122'si Türk. Yardım alanların listesinde Türkler 3'üncü sırada. İlk sırayı 707 bin ile Ukraynalılar, ikinci sırayı 498 bin ile Suriyeliler alıyor. Türkler'den sonra Afganlar, 176 bin yardıma muhtaç kişi sayısı ile 4'üncü. Ardından Irak, İran, Eritre, Somila, Nijerya ve Pakistanlılar geliyor. Yardımla geçinenlerin 2 milyon 918 bini Alman, 2 milyon 495 bini ise yabancı.