Almanya’da lotodan 10 milyon euro kazandı, memleketinde yaptı

Almanya'da lotodan 10 milyon euro büyük ikramiyeyi tutturan Kürşat Yıldırım (42), memleketi Kırşehir'e geldi. Yıldırım, Kırşehir'e odunu, kömürü olmayan insanlara, yetimlere yardım etmek amacıyla geldim. 300 bin TL tutarında yardımım dokundu." dedi.

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Almanya’nın Dortmund bölgesinde yaşayan ve geçen yıl 24 Eylül tarihinde oynadığı lotodan 10 milyon euroluk büyük ikramiye tutturan Kürşat Yıldırım, memleketi Kırşehir’e geldi.

Kırşehirspor Taraftarlar Derneğini ziyaret eden Yıldırım, takıma forma ve atkı sponsorluğunda bulundu. Kazandığı ikramiye ile yatırımlarını Almanya’ya yapacağını belirten Yıldırım, Mevcut işimden kaynaklı ben yatırımlarımı Almanya’da yapmayı düşünüyorum. Buraya da şu an için bilmiyorum. İstanbul’da anneme ve babama ev aldım. Malatya Darende’de 200 dönümlük bir arsa satın aldım.

Çocukluk ve cezaevi arkadaşımın memleketinde bir yatırım yaptım. 6 bin tane badem ağacı olan bir arsa alarak değerlendirme yaptım. Paranın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş oldum diye konuştu.

‘KIRŞEHİRDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIMLARDA BULUNDUM’

Medyada bir anda isminin çıkmasıyla ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Yıldırım, Memleketimde olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Kırşehirde büyüklerimi ziyaret ettim. İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek biraz da olsa katkıda bulundum. Ben bu lotoyu kazandıktan sonra çok fazla yardımlarım oldu.

Kırşehir’e odunu, kömürü olmayan insanlara, yetimlere yardım etmek amacıyla geldim. 300 bin TL tutarında yardımım dokundu. Aynı zamanda Kırşehirspor Taraftarlar Derneğine katkıda bulunduk. Memleketimden ‘Sen burada doğup büyüdün. Memleketine destek vermiyorsun. Bizlerin mesajlarına dönüş dahi yapmıyorsun’ diye mesaj aldım.

Bütün her şeye yetişemiyorum. Günde 1 milyon kişi yazıyor. Bir de bir anda televizyon, gazete, bütün herkes üzerime gelince ne yapacağımı şaşırıyorum ifadelerini kullandı.

Almanya’ya çocuk yaşlarda gittiğini, 10 milyon euroluk ikramiyeyle hayatının değiştiğini belirten Yıldırım, 40-50 senelik Almanya tarihinde kimse açıklamamış, ben ismimi açıkladım. Ben gerçekten yoksulluk içinden geldim. Parayı bulduk ne oldu? Ne değişti? Üstüm başım değişti. Arabalarım değişti, evlerim değişti ama benim insanlığım değişmedi, kimse de değiştiremez.

Nerden geldiğini ve nasıl geldiğini unutmayacaksın. Gönül isterdi ki herkese yardım edeyim ama herkese ve her şeye yetişemeyebiliyorsun dedi. (DHA)