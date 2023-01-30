Altılı masa Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanacak? Kılıçdaroğlu tarihi duyurdu

Seçim için 14 Mayıs tarihinin belirlenmesinin ardından gözler CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından çıkarılacak altılı masa Cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre altılı masa Cumhurbaşkanı adayı, 13 Şubat 2023 tarihinde açıklanacak.

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Seçim tarihi yaklaştıkça partiler de seçim atmosferine giriyor ve hazırlıklarına hız veriyor. Uzun süredir Türkiye’nin ana gündem maddelerinin başında yer alan altılı masa Cumhurbaşkanı adayı için Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunarak tarih verdi.

ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Genel Merkezi’nde Halk TV gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasıyla ilgili liderlerin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Onu 13 Şubat’ta cumhurbaşkanı adayımızın açıklandığı tarihte açıklanmasını ve onun tarafından açıklanmasının daha doğru olduğu düşünüldü. (Yol haritasını) cumhurbaşkanı adayı açıklasın diye bir eğilim belirdi. Biz de o eğilime evet dedik” dedi.

ADAY İÇİN TARİH VERDİ

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Altılı Masa toplantısında cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat'ta buluşacağız. 13 Şubat'ta karar alacağız. Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur…Büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımız diyelim ki 13'ünde değil de 23'ünde de kamuoyuna bir şekliyle ortak mutabakat metniyle açıklanır.”

ALTI LİDER SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLIYOR

Altı liderin Pazartesi günü seçim beyannamesini açıklayacağını belirten Kılıçdaroğlu, 9 ana başlıkta 2 bin 300 vaadi içeren ortak mutabakat metninin paylaşılacağını bildirdi.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili tartışmalara “Türkiye 2018 seçimlerinde yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani kronometreyi sıfırladı. 2018’de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” diye yanıt vermesini yorumladı.

Kılıçdaroğlu, “Sıfırlamanın ne olduğunu Erdoğan gayet iyi bilir. Sıfırlama konusunda bir numaralı uzmandır. ‘Oğlum paraları sıfırladınız’ diye ben demedim o dedi” şeklinde konuştu. Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara ise Kılıçdaroğlu, “Hiçbir anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor kendi militanları dışında” diye yanıt verdi.

Seçim için 14 Mayıs tarihinin belirlenmesi ve “Yeter, söz milletin” sloganının seçilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Gideceğini bilen bir insan, 14 Mayıs’ı Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde ikinci önemli bir tarih olsun diye düşünmüş olabilir -iyi niyetle düşünüyorum – mayısta olmasıyla haziranda olması arasında bir fark yok” diye konuştu.

“PARLAMENTODA OY KULLANMAYACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

*Biz 6 Nisan tarihini belirlemiştik. 6 Nisan tarihine kadar olursa biz buna destek veririz. Erdoğan daha sonra yapacağım diyorsa bizim ona destek vermeyeceğimizi altı lider açıkladı. Erdoğan, kendi istediği bir atmosferde seçimin yapılmasını istiyor.

*Ücretleri artıracağım, şunu artıracağım, bunu artıracağım diye yıllardır biz iktidar olduğumuzda yapacağız dediğimizi ‘ben yapıyorum’ dedi. Tabi halk gerçeği biliyor. Kendi iradesiyle yapmadı. Bizim söylemlerimiz, baskımız üzerine ve halk tarafından da baskı geldi.

*Biraz daha gecikirse, Hazirana doğru atarsa enflasyon her ay yükseliyor. Yaptığı zamların bir anlamının kalmadığını halk da görecek o da görecek. ‘Enflasyonu tam yaşamadan oy kapabilir miyim’ anlayışı içinde politika izliyor.

*Bu anlayışa kendisini hapseden birisinin seçimi kazanma şansı yoktur. Çünkü siz halkın beklediğini değil, kendi beklentileriniz üzerine bir seçim kuruyorsunuz.

*Bizim açımızdan 14 Mayıs, 15 Mayıs neyse hangi tarihte yapıyorsa getirsin sandığı koysun dedik. Ama parlamentoda oy kullanmayacağız. Tek yolu var, ‘meclisi feshediyorum’ diyecek. Tek yetkisi var onun üzerine seçime gidecek.

*O da kendisine üçüncü kez cumhurbaşkanlığı hakkını tanımıyor. Ben anayasa hukukçusu değilim ama anayasa hukukçularını dinliyorum. Onlar üçüncü kez aday olamaz diyor. Açıklandığı zaman adaylar, büyük bir ihtimalle sade vatandaşlar da bazı hukukçular da YSK’ya başvuracaktır.