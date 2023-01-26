Altılı Masa’dan ortak video: Milletimiz için buradayız

Altılı Masa’yı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti sosyal medya hesaplarından “Milletimiz için buradayız” etiketi ile ortak video yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altılı Masa'yı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının ikinci tur görüşmelerinin beşincisi, bugün saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi'nde başladı.

Altı siyasi partinin ikinci tur görüşmelerinden önce, söz konusu siyasi partilerin sosyal medya hesaplarından “Milletimiz için buradayız” etiketi ile ortak bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda; adalet, emek, milli irade, hürriyet ve liyakat vurgusu yapıldı.

CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin sosyal medya hesaplarında; “Milletimiz için buradayız” mesajı verildi. İYİ Parti'nin hesabında, “Parolamız vatan; işareti namus! Pusulamız devlet; iğnesi millet! Kahrolsun istibdat; yaşasın hürriyet! Milletimiz için buradayız” açıklaması yapılırken; Saadet Partisi'nin paylaşımında ise “Umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız?” denildi.

KILIÇDAROĞLU: ZAFER BİZİM OLACAK

Yayınlanan videoda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Mutlaka ve mutlaka bu ülkeye adaleti getireceğiz. Halktan çaldıkları her şey yine halka dönecek, zafer bizim olacak. Onun için doğrul milletim diyorum; asla başını eğme” sözleri ve Adalet Yürüyüşü sırasında çekilmiş görüntüleri yer aldı.

BABACAN: HEP BERABER KAZANACAĞIZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise ziyaret ettiği şehirlerdeki halka sesleniş görüntüsü yer alırken; Babacan'ın “Bu ülkenin her bir vatandaşı, bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Gecesini gündüzüne katan, alın teriyle çalışan, bileğinin gücüyle çalışanlar kazanacak. İktidarın görmezden geldiği milyonlar kazanacak, yani hep beraber kazanacağız” konuşmasına yer verildi.

UYSAL: DÜNÜMÜZÜ ÇALANLARA YARINLARIMIZI ASLA ÇALDIRTMAYACAĞIZ

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın “Hep beraber yeter, söz milletin diye haykırıyoruz. Tarihin tecelli edeceği gün milletimiz iradesini ortaya koyacaktır. Dünümüzü çalanlara yarınlarımızı asla çaldırtmayacağız” sözlerinin yer aldığı söz konusu videoda Uysal'ın Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partilerin liderlerinin görüntüsü yer aldı.

DAVUTOĞLU: İKTİDARI BİZE MİLLET TESLİM EDECEK VE BİZ O İKTİDARI TESLİM ALACAĞIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, yurttaşlarla birlikte olduğu görüntülerinin bulunduğu videoda “İktidar güç sahiplerinin lütuflarıyla değişmez, milletin iradesi ile değişir. Biz aşkın bir devlete değil millete ait olan bir devlete inanıyoruz. Milletin fertlerinin kendisini adadığı değil, millete kendisini adayan bir devlete inanıyoruz. İktidarı bize millet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız” sözleri yer aldı.

AKŞENER: KAHROLSUN İSTİBDAT, YAŞASIN HÜRRİYET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise videoda “Bizim yolumuz millet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye'nin kurtuluş yoludur. Parolamız vatan, işareti namus, pusulamız devlet, inlesin millet. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” sözleri ile birlikte miting alanından yaptığı konuşmanın görüntüsü kullanıldı.

KARAMOLLAOĞLU: YENİ BİR GELECEĞİ İNŞA ETMEYE HAZIR MISINIZ?

Son olarak söz konusu videoda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun “Milletin ve tarihin huzurunda sizlere soruyorum: umutsuzluğu umutla yok etmeye, yandaşlığı liyakat ile değiştirmeye, yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız?” konuşmasının bulunduğu altı liderle görüntüsüne yer verildi. ANKA