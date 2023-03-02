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Altılı Masa’nın kritik toplantısı başladı

Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı başladı.

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Altılı Masa’nın kritik toplantısı başladı

Altılı Masa’yı oluşturan liderler Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle ilk kez bir araya geldi. Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantı başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından karşılandı.

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