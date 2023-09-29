Altın Portakal Film Festivali iptal edildi

Kanun Hükmü belgeselinin film seçkisinden çıkarılmasıyla kriz yaşanan 60. Altın Portakal Film Festivali iptal edildi. Duyuruyu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptı.

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Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile işlerinden atılan iki kişinin hikâyesinin anlatan Kanun Hükmü belgeselinin Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarılmasıyla başlayan kriz dolayısıyla festival iptal edildi.

“BİZİM DIŞIMIZDA OLUŞAN SÜREÇ SEBEBİYLE…”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir açıklama ile festivalin iptal edildiğin duyurdu. Böcek, kararı “Bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum” diyerek duyurdu.

Muhittin Böcek’in yaptığı açıklama şöyle:

“Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim; Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya'mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Kamuoyuna saygılarımla.”

FESTİVALDE ‘KANUN HÜKMÜ’ KRİZİ

‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, “filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği” gerekçesiyle 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı.

Yönetmen Nejla Demirci belgesel hakkında verilen kararı “sansür” olarak nitelemişti. Festivaldeki 20 jüri üyesi de belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan 27 filmin yönetmen ve yapımcısı da filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Karara yoğun tepki gösterilirken Altın Portakal Film Festivali’yse baskılara dayanamayıp geri adım atmıştı. Festivalin sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini duyurulurken, “Filmdeki kişinin hakkında yargı sürecinin devam etmediğinin” belgelenmesi gerekçe olarak gösterilmişti.

Filmin geri alındığının açıklanmasından kısa süre sonra ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, festivalden çekildiğini duyurmuştu. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivalden desteğini çekmişti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, daha sonra belgeselin tekrar seçkiden çıkarıldığını açıklamıştı. Boyacıoğlu, “Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir” ifadesini kullandığı bir açıklama yapmıştı.

En son olarak Altın Portakal Film Festivali’nin jüri başkanı Demet Akbağ, görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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