Altınla yarışan ‘kuzugöbeği mantarı’ köylünün umudu oldu

Birçok hastalığa iyi geldiği ifade edilen 'kuzugöbeği mantarı' altınla yarıştığı için Muğlalı köylülerin umudu oldu.

Mustafa SARIİPEK

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Mantargiller ailesinin besin değeri ve lezzeti ile en önemli üyelerinden ‘kuzugöbeği mantarı’ Muğlalı köylülerin de geçim kaynağı oldu.

Fiyatı altınla yarışan ve birçok hastalığa iyi geldiği ifade edilen ‘kuzugöbeği mantarı’nın fiyatı semt pazarlarında kilosu 500-600 liradan satılıyor. Köylülerin umudu olan mantarın rakamları marketlerde bin 300 liraya kadar çıkıyor.

Vatandaşlar tarafından doğadan güçlükle toplanan ‘kuzugöbeği mantarı’ geçen yıla göre yüzde 100 zamlanarak büyüklüğüne göre semt pazarlarında 500-600 lira arasında alıcı buluyor.

Marketlerde ise bu rakam 800 liradan başlıyor. Kurutulmuşun kilo fiyatı ise en ucuz 3 bin 300 lira. Yurt dışı fiyatı 200-220 Euro (4 bin-4 bin 400 TL) arasında değişiyor.

YENİ KAZANÇ KAPISI OLDU

Önceki yıllarda kavurmasından yoğurtlu, kaymaklı her türlü yemek için toplanarak satın alınan mantar geçen yıldan bu yana değeri çok yükselince dar gelirlinin yeni kazanç kapısı oldu.

Özellikle Muğla ve çevresinde mart, nisan ve mayıs aylarında fazla yağışların ardından orman açıklıkları, yol ve akarsu kenarları, bitki örtüsü, yanmış araziler ve fındık, kayın, akçaağaç ve karaağaçların altında bulunuyor. Ülkemizde en çok Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında yetişen ‘kuzugöbeği mantarı’ zengin toprakları seviyor.

İnternet sitelerinde 40 gram kurutulmuş kuzugöbeği mantarı 559 TL, 500 gramı 3 bin 300 TL, 250 gramı ise bin 850 TL’den satışa sunuluyor.

“YARIM KİLO SATSAM KAR”

‘Kuzugöbeği mantarı’nı genelde köylerde yaşayan vatandaşlar toplayıp satmaya çalışıyor. Semt pazarında kendi yetiştirdiği sebze ve zeytinleri satan 68 yaşındaki Fadime Erdoğan, “Yeşilliğin demeti 10-25 lira arasında. Kaç tane satıp da para kazanacağım. Domates 15 lira, maliyeti yüksek kar getirmiyor. Evde yaptığımız ürünlerden ancak para kazanıyoruz. Şimdi de dağ tepe gezip ‘kuzugöbeği mantarı’ topluyoruz. Toplanması zahmetli ama hiç değilse satarsak para kazanıyoruz” dedi.

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