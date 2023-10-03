Amasra maden faciasında yeni detay: 50 yıllık aspiratör…

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 43 madencinin ölümüne neden olan maden faciasında, ocaktaki havalandırmanın yetersiz olduğu ortaya çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TTK içindeki yazışmalarda havalandırmanın yetersiz olduğunu gösteren belgeyi paylaşarak, 4 yıldır aspiratörün değiştirilmediğini ileri sürdü.

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Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 43 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan faciaya ilişkin Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava devam ederken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz facianın göz göre göre geldiğini söyledi.

’50 YILLIK ASPİRATÖR PATLAMADAN SONRA DEĞİŞTİRİLİYOR’

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 43 madencinin göz göre göre hayatını kaybettiğini ileri sürerek resmi belgeler paylaştı. Yavuzyılmaz, “50 yıllık aspiratörün mevcut ocak açıklığını karşılayamadığı, 11.000 m3/dk kapasitesi olduğu ancak en fazla 3.600 m3/dk kapasiteyle çalışabildiği belirtiliyor. Kurumda çeşitli uyarıların yapıldığı 12.07.2018 tarihinden patlama anına kadar bir türlü yeni aspiratör tedarik edilemiyor. 4 yıl 3 ay gecikiliyor. Ve 14 Ekim 2022 günü… Havalandırma sisteminin ocakta biriken metan gazını tahliye edememesi ve bir ateşleyiciyle ortamın tetiklenmesi grizu patlamasına neden oluyor. Bu nedenle 43 madencimiz hayatını kaybediyor” dedi.

Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yetersiz aspiratörün patlamadan sonra “Ocak çalışmaya başlayacak” denilerek hızla değiştirildiğini, eski aspiratörün ortadan kaldırıldığını ve bir nevi delil karartıldığını dile getirdi.

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