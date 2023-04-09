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Ambulans kamyonete çarpıp alev aldı: 5 yaralı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan ambulans şarampole devrilip alev aldı. Ambulanstaki 1'i hasta 4 kişi yaralı olarak kurtarılırken, kamyonet sürücüsü de kazada yaralandı. 

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Ambulans kamyonete çarpıp alev aldı: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolu İzzettin köyü yakınlarından meydana geldi. Ümit U. yönetimindeki 71 ACC 405 plakalı ambulans, Ferdi A.’nın kullandığı 06 FA 3128 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet takla atarken, ambulans ise şarampole devrilerek alev aldı. Ambulans şoförü Ümit U. ile hasta Abidin G. ve hemşireler Olcay Y. ile Elif Y., yanan araçtan çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Kazada sürücüler Ümit U. ve Ferdi A. ile hasta Abidin G., hemşireler Olcay Y. ve Elif Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan ambulansı kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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