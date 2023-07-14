Ana kucağından düşen 7 aylık bebek öldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düşüp nefessiz kalınca yaşamını yitirdi.

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Edirne, Keşan’da gerçekleşen olay, saat 11.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokaktaki 2 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2’nci katında yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Baltayı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti. Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağızın kalbi durdu.

Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi. Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Yağız Balta’nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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