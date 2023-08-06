Anadolu sıcaktan kavruluyor

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava bunaltıyor. Vatandaşlar serinleyebilmek için gölgelik alanlarda vakit geçiriyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yazın en sıcak ve bunaltıcı günleri olarak nitelendirilen eyyam-ı bahur sıcaklıkları Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta etkisini sürdürüyor.

Türkiye’de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa’da sıcak hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte bazı çocuklar ise Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki Hasan Paşa Cami Havlusu’ndaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştı.

GAZİANTEP

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Gaziantep’te ise kentin işlek caddelerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk azaldı, dışarı çıkanlar ise park, bahçe ve gölgelik alanlarda zaman geçirdi.

Bazı çocuklar da kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

KAHRAMANMARAŞ

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta da sıcak hava etkili oluyor.

Sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş’ta, hava sıcaklığı 37 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdürebileceğini belirtti. (AA)

İlginizi Çekebilir Hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı yüzde 85 olunca...

İlginizi Çekebilir Hafta ortasında yağış sürprizi: Oh be dedirtecek