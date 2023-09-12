Anadolu yaban koyununu avlama bedeli 675 bin TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2023-2024 av turizmi uygulama talimatı ek kararı kapsamında; Anadolu yaban koyununu avlama bedelini 675 bin lira olarak belirledi. Karar kapsamında ayrıca ülke genelinde 225 yaban keçisi, 57 kızılgeyik, 17 çengel boynuzlu dağ keçisi, 17 karaca avlanmasına da izin verdi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ‘1 Nisan 2023-31 Mart 2024 Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararı’ adı altında 4 Eylül’den itibaren avlanacak hayvan sayıları ve fiyatlarını belirledi.

317 YABAN HAYVANI İÇİN ÖLÜM FERMANI….

Karara göre Bilecik, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Ankara, Bolu ve Kastamonu’da 57 kızılgeyik, Artvin, Rize, Bingöl ve Erzincan’da 17 çengel boynuzlu dağ keçisi, Düzce, Bartın ve Giresun’da 17 karaca, Karaman’da 1 Anadolu yaban koyunu ve ülke genelindeki farklı sahalarda 225 yaban keçisinin avlanmasına izin verildi.

31 Mart 2024’e kadar sürecek olan ve belirli kurallar çerçevesinde yapılacak avlanmada Anadolu yaban koyunu, kızılgeyik, yaban keçisi ve karacanın erkek, çengel boynuzlu dağ keçesinin dişi ve erkek bireyleri avlanabilecek.

YABAN KOYUNU 675 BİN, 17 DAĞ KEÇİSİ 953 BİN….

Karaman Karadağ bölgesinde avlanacak olan Anadolu yaban koyunu için 675 bin lira ücret belirlendi.

17 çengel boynuzlu dağ keçisi için toplam 963 bin, 57 kızılgeyik için 2 milyon 336 bin, 17 karaca için 10 bin, 225 yaban keçisi için toplam 10 milyon 512 bin lira ücret belirlendi. (DHA)

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