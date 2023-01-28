Anadolu’da kış kuvvetlendi, birçok şehir beyaza büründü

Aylardır beklenen kar yağışı Anadolu'yu etkilemeye başladı. Erzurum, Kars, Sivas, Tunceli, Ardahan ve birçok şehir gece saatlerinden itibaren beyaza büründü.

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Anadolu’nun birçok şehrinde haftalardır beklenen kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Birçok şehir aylar sonra kar yağışı alırken şehir merkezleri dahil birçok nokta beyaza büründü.

SİVAS BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜNDÜ

Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı. En son 26 Aralıkta yağan karın yağdığı kentte, bölge sakinleri mutluluklarını dile getirdi.

2 bin 552 metre rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi’nde de ise yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kar kalınlığı bölgede 15 santimetreye ulaştı. Tüm pistlerin hizmete girebilmesi ve yeterli kar kalınlığına ulaşabilmesi için de suni kar çalışmalarına hız verildi.

Meteoroloji verilerine göre kentte kar yağışının yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.



ERCİYES’TE KAR ETKİLİ OLUYOR

Anadolu’nun 3 bin 917 rakımlı en yüksek dağı Erciyes’te kar yağışı etkili oluyor.

Kayak merkezinde tesislerin bulunduğu 2 bin 200 rakımdaki Tekir bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı’da gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Yer yer tipi ve sisin etkili olduğu Erciyes’te kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de merkeze giden yolda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KARS’TA BEKLENEN KAR BAŞLADI

Kars’ta sabah etkili olmaya başlayan karla kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizledi.

Sarıkamış ilçesinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Yollar, araçların üzeri ve bitkiler karla kaplanmaya başladı. Vatandaşlar, cep telefonu ile kar yağışını görüntülemeye çalıştı.

AĞRI’DA DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Ağrı’da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Hamur ilçesinde de kar etkili oldu.

ARDAHAN’DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR BAŞLADI

Ardahan’da soğuk hava yerini kara bıraktı. Kentte özellikle yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi. Yetkililer, kar yağışının ulaşımı aksatacak kadar yoğun olmadığını bildirdi.

TUNCELİ’DE 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Tunceli’de de sabah saatlerinde etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı kentte, yerleşim yerlerinin yanı sıra ovalar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan vatandaşlar, park halindeki araçlarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Köylerde besicilik yapan üreticiler de yoğun kar yağışına rağmen keçi, inek ve koyunları için zorlu mesai yapıyor. (DHA) (AA)

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