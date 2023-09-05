Anıtkabir’e ağustos ayında rekor ziyaret

Zafer Bayramı’nın da kutlandığı ağustos ayında Ata’nın huzuruna 426 bin 496 kişi çıktı. İlk 8 ayda toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 996 bin 684 oldu.

Deniz AYHAN

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Tüm saldırı ve unutturma gayretlerine rağmen halk Ata'sına olan sevgisinden vazgeçmiyor. 2023, Anıtkabir için de rekor yılı olacak. Anıtkabir'i Zafer Bayramı'nın da kutlandığı Ağustos ayında 426 bin 496 kişi ziyaret etti. İlk 8 aydaki toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 996 bin 684 olurken, geçen yılki ziyaretçi sayısı 3 milyon 966 bin 286'ya ulaşmış, 2021'de ise 2 milyon 146 bin 892 olmuştu. 2020 yılında Anıtkabir'i pandemi yasakları ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle 1 milyon 72 bin 779 kişi ziyaret etmişti.

KIŞIN BİLE DOLDU TAŞTI

Bu yılın ocak ayında Anıtkabir'in ziyaretçi sayısı 285 bin 395 kişi oldu. Şubat ayında ise 211 bin 858 kişi ziyaret etti. Mart ayında bu sayı 276 bin 507'ye yükseldi. Nisan ayı ziyaretçi sayısı da 471 bin 675 oldu. Mayıs ayı ziyaretçi sayısı 520 bin 710 kişiye çıktı. Haziran ayında ise 402 bin 976 kişi ziyaret etti. Temmuz ayındaki sayı da 400 bin 67 kişi oldu. Ağustos ayı ziyaretçi sayısı 426 bin 496 oldu.