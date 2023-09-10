Abone Ol

Anız yangını TEM’i dumana boğdu: 1 ölü, 36 yaralı

Edirne'de tarlada çıkan anız yangınının dumanı, TEM otoyolunu kapladı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 16:11 - 10 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM otoyolunun Edirne’nin Köseömer mevkisinde meydana geldi. Tarlada yakılan anız yangınından çıkan duman, görüş mesafesini düşürdü. Bu sırada otoyolda seyir halindeki 12 araç birbirine girdi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne-Babaeski arası trafiğe kapatıldı. Araçlar, D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Hatalı sollama kazası: 12 yaralıİlginizi ÇekebilirHatalı sollama kazası: 12 yaralı10 yılda 10 milyon kaza oldu, 58 bin kişi can verdiİlginizi Çekebilir10 yılda 10 milyon kaza oldu, 58 bin kişi can verdi
D-100 Edirne kaza
X Reklam