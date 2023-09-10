Anız yangını TEM’i dumana boğdu: 1 ölü, 36 yaralı
Edirne'de tarlada çıkan anız yangınının dumanı, TEM otoyolunu kapladı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM otoyolunun Edirne’nin Köseömer mevkisinde meydana geldi. Tarlada yakılan anız yangınından çıkan duman, görüş mesafesini düşürdü. Bu sırada otoyolda seyir halindeki 12 araç birbirine girdi.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne-Babaeski arası trafiğe kapatıldı. Araçlar, D-100 kara yoluna yönlendirildi.