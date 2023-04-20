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Ankara bayram namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı saati açıklanadı…

Ankara'da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sabah erken saatlerde camilere akın ederek bayram namazı kılacak. Ankara bayram namazı saati 06:34 olarak belirlendi. Başkent'teki büyük camiler olan Kocatepe Camii, Hacı Bayram Camii ve Ahmet Hamdi Akseki Camii gibi meşhur camiler tamamen dolması beklenirken, Ankara bayram namazı saati yaklaştıkça aramalar artıyor. İşte Diyanet tarafından yayınlanan il il bayram namazı saatleri ve Ankara bayram namazı saati...

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Ankara bayram namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı saati açıklanadı…

Bayram namazı için hazırlanan camilerde cemaat, coşku ve heyecanla bayram namazı kılmayı ve bayramı ibadetlerle karşılamayı bekliyor. Bayram namazı Ankara’nın dört bir yanındaki kılınacak, camilerde eller göğe açılacak. Vatandaşlar Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramının 1. günüdür. Ankara’da bayram namazı saat 06:34’de kılınacak.

BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 21 Nisan sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle;

 

ŞehirSaat
Adana06.27
Adıyaman06.15
Afyonkarahisar06.45
Ağrı05.54
Aksaray06.31
Amasya06.22
Ankara06.34
Antalya06.46
Ardahan05.54
Artvin05.57
Aydın06.56
Balıkesir06.55
Bartın06.35
Batman06.03
Bayburt06.05
Bilecik06.46
Bingöl06.05
Bitlis05.59
Bolu06.39
Burdur06.47
Bursa06.49
Çanakkale07.00
Çankırı06.31
Çorum06.25
Denizli06.52
Diyarbakır06.07
Düzce06.40
Edirne06.58
Elazığ06.10
Erzincan06.08
Erzurum06.01
Eskişehir06.44
Gaziantep06.19
Giresun06.11
Gümüşhane06.07
Hakkari05.53
Hatay06.25
Iğdır05.50
Isparta06.46
İstanbul06.49
İzmir06.59
Kahramanmaraş06.20
Karabük06.34
Karaman06.36
Kars05.53
Kastamonu06.29
Kayseri06.25
Kilis06.21
Kırıkkale06.32
Kırklareli06.55
Kırşehir06.30
Kocaeli06.45
Konya06.38
Kütahya06.46
Malatya06.14
Manisa06.57
Mardin06.05
Mersin06.30
Muğla06.55
Muş06.01
Nevşehir06.55

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Niğde06.40
Ordu06.08
Osmaniye06.28
Rize06.02
Sakarya06.50
Samsun06.13
Siirt06.02
Sinop06.25
Sivas06.20
Şanlıurfa06.07
Şırnak06.00
Tekirdağ06.56
Tokat06.18
Trabzon06.04
Tunceli06.06
Uşak06.50
Van05.58
Yalova06.52
Yozgat06.28
Zonguldak06.38

 

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