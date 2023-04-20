Ankara bayram namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı saati açıklanadı…
Ankara'da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sabah erken saatlerde camilere akın ederek bayram namazı kılacak. Ankara bayram namazı saati 06:34 olarak belirlendi. Başkent'teki büyük camiler olan Kocatepe Camii, Hacı Bayram Camii ve Ahmet Hamdi Akseki Camii gibi meşhur camiler tamamen dolması beklenirken, Ankara bayram namazı saati yaklaştıkça aramalar artıyor. İşte Diyanet tarafından yayınlanan il il bayram namazı saatleri ve Ankara bayram namazı saati...
Bayram namazı için hazırlanan camilerde cemaat, coşku ve heyecanla bayram namazı kılmayı ve bayramı ibadetlerle karşılamayı bekliyor. Bayram namazı Ankara’nın dört bir yanındaki kılınacak, camilerde eller göğe açılacak. Vatandaşlar Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramının 1. günüdür. Ankara’da bayram namazı saat 06:34’de kılınacak.
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 21 Nisan sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle;
|Şehir
|Saat
|Adana
|06.27
|Adıyaman
|06.15
|Afyonkarahisar
|06.45
|Ağrı
|05.54
|Aksaray
|06.31
|Amasya
|06.22
|Ankara
|06.34
|Antalya
|06.46
|Ardahan
|05.54
|Artvin
|05.57
|Aydın
|06.56
|Balıkesir
|06.55
|Bartın
|06.35
|Batman
|06.03
|Bayburt
|06.05
|Bilecik
|06.46
|Bingöl
|06.05
|Bitlis
|05.59
|Bolu
|06.39
|Burdur
|06.47
|Bursa
|06.49
|Çanakkale
|07.00
|Çankırı
|06.31
|Çorum
|06.25
|Denizli
|06.52
|Diyarbakır
|06.07
|Düzce
|06.40
|Edirne
|06.58
|Elazığ
|06.10
|Erzincan
|06.08
|Erzurum
|06.01
|Eskişehir
|06.44
|Gaziantep
|06.19
|Giresun
|06.11
|Gümüşhane
|06.07
|Hakkari
|05.53
|Hatay
|06.25
|Iğdır
|05.50
|Isparta
|06.46
|İstanbul
|06.49
|İzmir
|06.59
|Kahramanmaraş
|06.20
|Karabük
|06.34
|Karaman
|06.36
|Kars
|05.53
|Kastamonu
|06.29
|Kayseri
|06.25
|Kilis
|06.21
|Kırıkkale
|06.32
|Kırklareli
|06.55
|Kırşehir
|06.30
|Kocaeli
|06.45
|Konya
|06.38
|Kütahya
|06.46
|Malatya
|06.14
|Manisa
|06.57
|Mardin
|06.05
|Mersin
|06.30
|Muğla
|06.55
|Muş
|06.01
|Nevşehir
|06.55
|Niğde
|06.40
|Ordu
|06.08
|Osmaniye
|06.28
|Rize
|06.02
|Sakarya
|06.50
|Samsun
|06.13
|Siirt
|06.02
|Sinop
|06.25
|Sivas
|06.20
|Şanlıurfa
|06.07
|Şırnak
|06.00
|Tekirdağ
|06.56
|Tokat
|06.18
|Trabzon
|06.04
|Tunceli
|06.06
|Uşak
|06.50
|Van
|05.58
|Yalova
|06.52
|Yozgat
|06.28
|Zonguldak
|06.38