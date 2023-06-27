Ankara bayram namazı saat kaçta? Ankara bayram namazı vakti 2023…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara bayram namazı ve il il bayram namazı saatleri açıklandı. Kurban bayramı için artık geri sayım başlarken, "Ankara bayram namazı saati" araştırılıyor. Ankara bayram namazı saat 05:57'de kılınacak. 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak bayram namazı saatleri Sözcü'de!
Ankara bayram namazı 28 Haziran 2023 tarihinde güneşin doğuşu sırasındaki vakitten sonra kılınacak. Ankara’da bulunan 3 bin 199’dan fazla camide bayram namazı cemaatle birlikte kılınacak.
ANKARA BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramının 1.günüdür. Ankara’da bayram namazı saat 06:10’da kılınacak.
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 28 Haziran sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 28 Haziran sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
|İl
|Bayram Namazı Saati
Adana
|05:54
Adıyaman
|05:41
Afyonkarahisar
|06:09
Ağrı
|05:17
Aksaray
|05:56
Amasya
|05:43
Ankara
|05:57
Antalya
|06:13
Ardahan
|05:14
Artvin
|05:18
Aydın
|06:22
Balıkesir
|06:18
Bartın
|05:55
Batman
|05:29
Bayburt
|05:27
Bilecik
|06:08
Bingöl
|05:29
Bitlis
|05:24
Bolu
|06:00
Burdur
|06:13
Bursa
|06:12
Çanakkale
|06:22
Çankırı
|05:52
Çorum
|05:47
Denizli
|06:18
Diyarbakır
|05:33
Düzce
|06:01
Edirne
|06:18
Elazığ
|05:35
Erzincan
|05:31
Erzurum
|05:23
Eskişehir
|06:07
Gaziantep
|05:46
Giresun
|05:32
Gümüşhane
|05:29
Hakkari
|05:19
Hatay
|05:53
Iğdır
|05:12
Isparta
|06:12
İstanbul
|06:10
İzmir
|06:24
Kahramanmaraş
|05:47
Karabük
|05:55
Karaman
|06:02
Kars
|05:14
Kastamonu
|05:49
Kayseri
|05:50
Kilis
|05:48
Kırıkkale
|05:55
Kırklareli
|06:15
Kırşehir
|05:54
Kocaeli
|06:07
Konya
|06:04
Kütahya
|06:10
Malatya
|05:39
Manisa
|06:22
Mardin
|05:32
Mersin
|05:58
Muğla
|06:22
Muş
|05:26
Nevşehir
|05:53
Niğde
|05:55
Ordu
|05:34
Osmaniye
|05:51
Rize
|05:24
Sakarya
|06:05
Samsun
|05:40
Siirt
|05:26
Sinop
|05:42
Sivas
|05:41
Şanlıurfa
|05:40
Şırnak
|05:25
Tekirdağ
|06:16
Tokat
|05:41
Trabzon
|05:27
Tunceli
|05:32
Uşak
|06:14
Van
|05:19
Yalova
|06:09
Yozgat
|05:50
Zonguldak
|05:57