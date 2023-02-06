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Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine ekip gönderecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 2 kurtarma timi, 20 personel ve 2 kurtarma aracının uçakla bölgeye hareket edeceğini bildirdi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine ekip gönderecek

Yavaş, sosyal medya hesabından “Ekiplerimiz yola çıktılar. Uçakla 2 kurtarma timi, 20 personel, 2 kurtarma aracı önden hareket edecek. K9 kurtarma ekibi, 2 personel, 2 köpek, kurtarma araçları, lojistik araçlar ve 40 kişilik kurtarma ekibimiz de yolda. Allah yardımcımız olsun.” bilgisini paylaştı. (AA)

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