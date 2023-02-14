Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal konut ve misafirhanelerini depremzedelere açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 bin 500 afetzedeyi, bünyesindeki sosyal konutlar ve misafirhanelerde ağırlıyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin ardından bulundukları kentleri terk etmek zorunda kalan afetzedeler için Mamak ilçesi Araplar Mahallesi’ndeki Eserkent Sosyal Konutları ile birçok misafirhane hazır hale getirildi.

Kesikköprü Tesisleri’ndeki bungalov tipi tek katlı evlere yerleştirilen 400 depremzedeye 3 öğün sıcak yemek ile sağlık, çamaşırhane, giyecek hizmetleri veriliyor, uzman personel tarafından psikolojik destek sağlanıyor.

Halı ve ısıtıcıların yerleştirildiği odalarla ev ortamında ağırlanan depremzedeler, tesisteki kafeterya, sinema salonu ve spor sahalarından da faydalanabiliyor.

Özellikle çocuklar, spor sahalarında vakit geçirerek depremin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.

BEBEKLERİN SÜT VE MAMA İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Mamak’taki sosyal konutlara yerleştirilen depremzedelere de 3 öğün sıcak yemek veriliyor.

Giyecek, gıda, sağlık, güvenlik, sıcak su desteği verilen afetzedeler, çamaşırhaneden de faydalanabiliyor. Ayrıca bebeklerin süt ve mama ihtiyaçları karşılanıyor.

Burada oluşturulan oyun alanı ve sinema salonuyla çocukların travma sürecini daha rahat atlatmasına katkı sağlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara hepimizin evi. Daima başımızın üstünde yeriniz var.” ifadelerini kullandı.

ANKARA’DAKİ DEPREMZEDELERİN SICAK YEMEK İHTİYACI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Başkente gelen depremzedelere barınma, giyecek ve eşya gibi konularda destek olan Büyükşehir Belediyesi, afetzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için de harekete geçti.

Destekten yararlanmak isteyenler, Başkent 153’ü arayarak T.C. kimlik numaralarıyla kayıt yaptırabilecek.

Kayıtların kontrol edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden “BelPa Mutfak” Ankara’daki depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak. (AA)

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