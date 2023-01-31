Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Kur’an-ı Kerim yakan Paludan’a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kur'an-ı Kerim'e saldıran Paludan ve Wagensveld hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.

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Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Paludan ve Wagensveld hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İsveç’in başkenti Stockholm’de 21 Ocak’ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Türkiye’den, İsveç’te gerçekleşen bu eyleme ilişkin sert ve net açıklamalar yapıldı. Söz konusu hareket, Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ocak’ta “Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır.” açıklamasını yaptı.

Paludan, provokasyonuna 27 Ocak’ta da Danimarka’da devam etti ve cami karşısında ve Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yaktı.

İsveçli yetkililer, eylemi onaylamadıklarını ancak ülkede ifade özgürlüğü olduğunu savunurken, Türkiye de bir kutsala yönelik böyle bir hakaretin sadece Müslümanlara yönelik olmadığını, bir nefret suçu olduğunu vurgulamaya devam etti.

Provokasyonların sonucu, NATO üyeliği konulu üçlü mekanizma toplantısının ertelenmesi oldu.

Konuya ilişkin sorulara yanıt veren Finlandiya Polisi ise kamuya açık alanlarda Kur’an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin verilmeyeceğini, bunun “cezalandırılabilir suç” olarak değerlendirileceğini açıkladı. (AA)

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