Ankara Mamak’ta doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir apartmanda meydana gelen doğalgaz kaynaklı patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Dün de İstanbul'un Şirinevler ilçesinde yaşanan doğalgaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ankara’nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın girişinde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak’taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Mamak Küçük Kayaş Mahallesi’ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir” denildi.

İSTANBUL’DA ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Şirinevler’de dün bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralanmıştı.