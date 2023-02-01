Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanları alıyor

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi’ne öğretim üyesi ve öğretim elemanları alınacak.

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ankara Medipol Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş̧ Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular 14.02.2023 günü saat 17:00'ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

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