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Ankara Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Ankara’da, 25 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Ankara ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

Yayınlanma: 20:20 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Ankara Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Ankara seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Ankara'nın 25 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 4.280.941 seçmen sayısı bulunuyor.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ 

Önceki (2018) seçimde Ankara'da ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti%40,42018
CHP%26,12018
İYİ Parti%12,12018
MHP%132018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

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