Abone Ol

Ankara’da 3 trafik magandası yakalandı

Ankara'da araçlarına otomobille çarpan M.E.’den kaza parası isteyip, olumsuz cevap alınca da silahla tehdit eden 3 kişi, gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonuyla kayda alındı.

Yayınlanma: 14:48 - 20 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, dün öğle saatlerinde Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi’nde meydana geldi. Etlik yönüne giden M.E. yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden başka bir otomobile arkadan çarptı. Otomobilden inen 3 kişi, kaza nedeniyle M.E.’den para talep etti.

Sürücünün olumsuz yanıt verip, polis çağırmak istemesi üzerine 3 kişi, tabanca ile M.E.’yi öldürmekle tehdit etti.

Şüpheliler, daha sonra otomobilin camlarını kırıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İhbar sonrası çalışma başlatan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan O.C.A. ile B.İ. ve A.İ.İ., polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Trafik magandaları hız kesmiyor: Bacağını çıkardıİlginizi ÇekebilirTrafik magandaları hız kesmiyor: Bacağını çıkardı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara kaza otomobil para Polis trafik
X Reklam