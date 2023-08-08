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Ankara’da ‘açız, ölüyoruz’ eylemi

DİSK Emekli-Sen üyeleri, bugün Ankara Batıkent'te; emekli maaşları ve Akbelen Ormanı’ndaki ağaç kıyımını protesto etti. Emekliler, yere yatarak “Emekliyiz, ölüyoruz" sloganını attı.

Yayınlanma: 20:27 - 08 Ağustos 2023 Güncellenme:
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DİSK Emekli-Sen üyesi bir grup emekli, bugün Ankara Batıkent’te emekli maaşları ve Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kıyımını protesto etti.

Emekliler, bulundukları alanda yere yatarak “Emekliyiz, ölüyoruz” diye sloganı attı. Emekliler ellerinde “Akbelen yalnız değildir”, “Emekliyiz, ölüyoruz; emekliyiz, açız” yazılı dövizler taşıdı. (ANKA)

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ANKA Ankara emekli protesto
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